مجهولان يرتديان كمامات يسرقان دار موظفة شمال بغداد

2021/09/30 | 17:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اقتحم مجهولان، الخميس، منزل إحدى الموظفات، وقاما بسرقته تحت تهديد السلاح الأبيض في منطقة الراشدية بالعاصمة بغداد .

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وقال مصدر محلي، لـ "ناس" (30 أيلول 2021)، إن "موظفة تعمل في إحدى تشكيلات وزارة الصحة، تعرض منزلها الى سرقة من قبل شخصين مجهولين، يرتديان القناع الطبي (الكمامة)، ويحملان بيديهما آلات جارحة".

وأضاف المصدر، أن "المهاجمَين قاما بتهديد الموظفة وحجزها داخل احدى غرف المنزل، ومن ثم اقدما على سرقة مبلغ مالي نحو مليوني دينار فضلا عن مصوغات ذهبية وجهاز موبايل".

وأشار إلى أنهما "لاذا بالفرار الى جهة مجهولة، بعد الانتهاء من عمليتهما"، مؤكدا أن "القوات الامنية قامت بتعميم مواصفات السيارة التي كانا يستقلانها في جميع النقاط الامنية".

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