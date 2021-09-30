2021/09/30 | 17:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص احتفاءً بالعيد الوطني..تعطيل الدوام الرسمي الاحد المقبل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتفاءً بالعيد الوطني.. تعطيل الدوام الرسمي الاحد المقبل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتفاءً بالعيد الوطني.. تعطيل الدوام الرسمي الاحد المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).