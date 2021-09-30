رئيس وزراء الأردن يبحث مع ميقاتي تسريع عملية نقل الغاز المصري إلى لبنان

2021/09/30 | 17:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إنه بحث مع نظيره اللبناني نجيب ميقاتي، تسريع عملية نقل الغاز المصري إلى لبنان، للمساعدة في حل أزمة الكهرباء في البلاد.

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