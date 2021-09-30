شبكات الصرف الصحي تبتلع 3 شبان في كربلاء (فيديو)

2021/09/30 | 17:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسلنا في كربلاء، بوفاة 3 عمال اختناقا أثناء محاولتهم تنظيف شبكات الصرف الصحي بمنطقة الحولي بالمحافظة.

وقال المراسل اليوم، (30 ايلول 2021)، ان "3 عمال توفوا اختناقا داخل إحدى شبكات الصرف الصحي أثناء محاولتهم تنظيفها في كربلاء".

وأوضح، انه "تم اخراج جثتين ولا يزال البحث جار عن الجثة الثالثة".

وعن تفاصيل الحادث أفاد احد الشهود بان "الشخص كان يقوم بتنظيف مجاري احد المنازل وبعد اختناقه جاء اثنان من اولاد عمه لاخراجه الا انهم اختنقوا بالغاز السام ايضا، وانهم من اهالي طويريج من شط الله، وتم اخراج اثنين والاخر لا يزال مفقود"

وبين مصدر في الدفاع المدني، ان "هذه الحالات تتكرر بسبب اهمال المقاولين وعدم تجهيز العمال بمعدات السلامة والصحة"

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