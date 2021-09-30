العراق يعطل الدوام الرسمي احتفاءً بالعيد الوطني

2021/09/30 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي في جميع محافظات العراق احتفاءً بالعيد الوطني.

وذكرت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد، الموافق، الثالث من تشرين الأول".وأضافت، أن "العطلة تأتي احتفاءً بالعيد الوطني لجمهورية العراق".

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