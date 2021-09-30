شرطة البصرة تروي تفاصيل جريمة قتل قرب الشريط الحدودي وتعتقل الجناة

2021/09/30 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرةروت مديرية شركة البصرة، اليوم الخميس، تفاصيل جريمة قتل جرت قرب الشرط الحدودي، لافتة إلى القبض على الجناة.وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "بعد ورود إخبار عن وجود جثة شخص مجهولة الهوية قرب الشريط الحدودي للمحافظة، على الفور تم تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة إجرام البصرة".وأضافت انه "بعد التحري وجمع المعلومات تم التعرف على هوية المجنى عليه، ومن خلال جمع الأدلة والتعمق بالتحقيق تم التوصل الى الجناة، وبعملية نوعية واستباقية تم إلقاء القبض عليهما".واشارت المديرية، إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهما الى القضاء وتوقيفهما وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".

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