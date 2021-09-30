تعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل احتفاء بالعيد الوطني

2021/09/30 | 17:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل .وقالت الأمانة في بيان :"تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد، الثالث من تشرين الأول، احتفاء بالعيد الوطني لجمهورية العراق"./ انتهى

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