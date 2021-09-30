المتحدث باسم مجلس الوزراء : الحكومة ادت ما عليها لاجراء الانتخابات بموعدها المحدد

2021/09/30 | 17:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير التخطيط خالد بتال :" ان الحكومة ادت ما عليها لاجراء الانتخابات بموعدها المحدد".وقال بتال في المؤتمر الصحفي الاسبوعي :" ان الحكومة جادة بتوفير الاجواء الامنة لاجراء الانتخابات وفق المعايير الدولية "./ انتهى7

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