2021/09/30 | 17:55 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الخميس 30 سبتمبر 2021 | 05:54 مساءً | عدد القراءات : 2

العراق يعطل الدوام الرسمي احتفاءً بعيده الوطني

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل احتفاءً بالعيد الوطني.

وذكرت الامانة في بيان، انه"تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد، الموافق للثالث من تشرين الأول، احتفاءً بالعيد الوطني لجمهورية العراق".

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