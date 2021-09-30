طارق بيطار VS ميشال عون

2021/09/30 | 17:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أما ميشال عون، فبالإضافة إلى أن التحقيق سيطاله في النهاية، فإن مشكلته مع بيطار مضاعفة، فهو في لحظة توريث دقيقة، وأي شخصية يمكن أن تستقطب مشاعر من مثلتهم العونية في يوم من الأيام، هي خطر

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