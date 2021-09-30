أنظار النفط تتجه نحو الصحراء الغربية: مشروع ضخم لـ

2021/09/30 | 17:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة النفط، عزمها إقرار مشروع استكشافي "ضخم" في الصحراء الغربية.

شركة النفط الوطنية تدرس إقرار مشروع استكشافي عملاق في الصحراء الغربية

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "أكد رئيس شركة النفط الوطنية إحسان عبدالجبار إسماعيل، على أهمية الإسراع في تنفيذ مشاريع المسح الزلزالي للرقع الاستكشافية ذات التراكيب الهيدروكربونية الغازية والنفطية" .

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وقال إسماعيل، خلال زيارة تفقدية لشركة الإستكشافات النفطية وفق البيان، إن "الشركة تدرس إقرار مشروع استكشافي عملاق في المنطقة أو الصحراء الغربية، والتي تعد من الفرص الاستثمارية الواعدة للغاز الطبيعي (الغاز الحر) وتعلق الشركة عليها آمالًا كبيرة نتيجة الدراسات والمسوحات السابقة" .

وأشار إسماعيل إلى أنه "أوعز إلى الجهات المعنية في شركة الاستكشافات النفطية بإعداد دراسة تقيمية وحصر جميع المعلومات عن الرقع الاستكشافية في المنطقة المذكورة بهدف توحيدها وإقرارها ورصد الموازنة المالية المناسبة لها، والإعلان عن إطلاق أضخم مشروع استكشافي للغاز الحر" .

وأضاف، ان "المنطقة الغربية تكتسب أهمية كبيرة في مجال الاستكشاف والمسوحات، وأن شركة النفط الوطنية ستقوم بتسخير كافة إمكاناتها الفنية لاستثمار الغاز من خلال حفر الآبار الاستكشافية بعد استحصال موافقة ودعم الحكومة لتنفيذ هذه المشاريع التي ستكون من أهم مرتكزات الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، بإضافة طاقات جديدة لقدرات العراق الإنتاجية من الغاز" .

ولفت إسماعيل إلى أن "العراق مقبل على تنفيذ مشاريع كبيرة في قطاع استثمار الغاز المصاحب وتطوير حقول الغاز الطبيعي (الحر) ومشاريع الطاقة النظيفة، تماشيًا مع توجهات العالم بهذا الاتجاه"، مؤكدًا على "ضرورة تحويل كافة استخدامات الوقود السائل إلى الوقود الغازي التي تقع ضمن التحول لاستخدامات الطاقة النظيفة".

وأوضح، أن "الصحراء الغربية هي أحد الحلول المستهدفة والكبيرة التي من الممكن أن تعطي استقلالية كبيرة في موضوع استخدام الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة الكهربائية وكمصدر رئيس للصناعات البتروكيمياوية والصناعات التكريرية الأخرى" .

وبيّن، أن "اهتمام شركة النفط الوطنية أيضًا بعمليات المسح الزلزالي في محافظة النجف والتي تهدف إلى عمليات الحفر الاستكشافي للرقع الواعدة في المحافظة ونسبة وكمية المخزون الهايدروكاربوني فيها سواء نفطي أو غازي".

من جهته قال مدير عام شركة الاستكشافات النفطية وكالة باسم محمد خضير إن "رؤية وخطط الوزارة وشركة النفط الوطنية تؤكد على أهمية إجراء وإكمال المسوحات الزلزالية في المنطقة الغربية والبدء بالحفر الاستكشافي للوقوف على التواجد الهايدروكاربوني للغاز، وسيكون مشروع الصحراء الغربية للغاز مشروع منفصل للنشاط الاستكشافي، حيث سيتم تقديم ورقة عمل ودراسة مكتملة لمجلس الوزراء بالمشروع للحصول على الموافقات الأصولية بتنفيذ المشروع لغرض المباشرة بعمليات المسح الزلزالي ثنائي أو ثلاثي الأبعاد والبدء بعمليات الحفر الاستكشافي"، موضحًا أن "عمليات المسح الزلزالي أو الحفر الاستكشافي في المحافظات سيدعم الاقتصاد الوطني، وسيوفر فرص عمل لأبناء المحافظات التي ستنفذ فيها المشاريع، فضلًا على الارتقاء بمستوى الخدمات والبنى التحتية"، وفق البيان.

وختم البيان، "يذكر أن شركة الاستكشافات النفطية تعد أحد الأذرع المهمة لنشاط شركة النفط الوطنية وتنفذ أعمالها في العديد من المحافظات من خلال فرقها الزالزالية"، موضحًا أنه "استمع رئيس الشركة إلى شرح عن نشاط الشركة في القطاع الاستكشافي بمحافظات العراق وخصوصًا في محافظات الأنبار ونينوى والنجف مع عرص ثلاثي الأبعاد للمواقع المذكورة".

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