عاجل.. أمانة مجلس الوزراء تقرر تعطيل الدوام الأحد المقبل

2021/09/30 | 17:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل، احتفاءً بالعيد الوطني لجمهورية العراق.

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أمانة مجلس الوزراء تقرر تعطيل الدوام الأحد المقبل أولاً على النور نيوز.

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