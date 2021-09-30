الأمانة العامة تعطل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل

2021/09/30 | 18:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد.

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