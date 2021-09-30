2021/09/30 | 18:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وجّه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الخميس، بتجهيز فسائل النخيل للمزارعين والمواطنين بأسعار مدعومة.وذكر بيان للوزارة تلقاه ” المركز الخبري الوطني”، أن “الوزير الخفاحي وجه دائرة البستنة، إحدى تشكيلات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بأسعار مدعومة..



وزير الزراعة يوجه بتجهيز فسائل النخيل للمزارعين والمواطنين المركز الخبري الوطني.

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