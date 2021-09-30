2021/09/30 | 18:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اوضحت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، حقيقة مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اقتحام الشرطة الروسية للمدرسة العراقية في موسكو.وقال المتحدث بإسم الوزارة، احمد الصحاف في تصريح تابعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية تعلق بشأن مقطع فيديو دخول الشرطة الروسية للسفارة العراقية في موسكو المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تعلق بشأن مقطع فيديو دخول الشرطة الروسية للسفارة العراقية في موسكو) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تعلق بشأن مقطع فيديو دخول الشرطة الروسية للسفارة العراقية في موسكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).