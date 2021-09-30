بتال : الحكومة اتخذت اجراءات مناسبة بشأن استخدام موارد الدولة في الدعاية الانتخابية

2021/09/30 | 18:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير التخطيط خالد بتال :" ان الحكومة اتخذت اجراءات مناسبة بشأن استخدام موارد الدولة في الدعاية الانتخابية ".وقال في المؤتمر الصحفي الاسبوعي :" ان رئيس مجلس الوزراء قرر تشكيل لجان لمتابعة الدعاية الانتخابية "./ انتهى7

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