2021/09/30 | 18:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسن كاظم الفتال

لقد أطلنا الحديث كثيرا عن الإعلام

ودوره في نشر الثقافة والفكر وغير ذلك

بل اشبعناه تحدثا .

ولا شك أن الإعلام بظاهر مسمياته

وعناوينه وأصنافه وأنماطه وفي مقدمة

هذه التسميات الإعلا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربعينية الإعلام .. تنافسية التمظهر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربعينية الإعلام .. تنافسية التمظهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).