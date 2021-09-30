الخارجية توضح بشأن اقتحام قوات الشرطة للسفارة العراقية في موسكو

2021/09/30 | 18:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت وزارة الخارجية العراقية، اليوم

الخميس، ملابسات مقطع الفيديو الذي تم

تداوله ويصور دخول الشرطة للسفارة

العراقية في موسكو وأنه قديم ويعود

للعام 2013.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف

في بيان

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