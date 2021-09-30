امانة مجلس الوزراء تعطل الدوام الرسمي الاحد المقبل

2021/09/30 | 18:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء،

اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي يوم

الاحد المقبل.

وذكرت امانة مجلس الوزراء في بيان مقتضب

تلقته وكالة نون الخبرية، انه "تقرر

تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد،

الموا

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