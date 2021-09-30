2021/09/30 | 18:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RNkS6zqPZ7M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مفوضية الانتخابات تعلن تسجيل سبعة عشر مليون ناخب في البطاقة البايومترية وملفات أخرى في نشرة الـ٦) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مفوضية الانتخابات تعلن تسجيل سبعة عشر مليون ناخب في البطاقة البايومترية وملفات أخرى في نشرة الـ٦) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).