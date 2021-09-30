الدوري الممتاز .. تعادل ايجابي للطلبة والديوانية وسلبي للنفط والكرخ واول فوز للصناعة على حساب سامراء

2021/09/30 | 18:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ انتهت مباراة الديوانية وضيفه الطلبة التي اقيمت في ملعب الديوانية لحساب الجولة الثالثة من الدوري الممتاز ،بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، .رغم أن فريق الديوانية كان الطرف الأفضل ، تمكن لاعب الطلبة محمد زامل من افتتاح النتيجة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لكن الديوانية لم يتأخر واستثمر الدقيقة المضافةبدلا من الوقت الضائع ليسجل علي حامد من ركلة حرة سددها بقوة بسقف المرمى ليعدل النتيجة مع نهاية الشوط الأول.وفي الشوط الثاني الطلبة كان الطرف الأفضل وأضاع عددا من الفرص عبر وكاع رمضان وعلي صلال قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 64 اضاعها لاعب الطلبة وكاع رمضان ، لتنتهي المباراة بالتعادل .ورفع الطلبة رصيده إلى النقطة الرابعة فيما تعد النقطة التي حصل عليها الديوانية هي اول نقاطه في الموسم الحالي.واستمرت نتيجة التعادل مرافقة لمباريات النفط الذي اكتفى بنقطة من تعادله السلبي مساء اليوم أمام الكرخ في المباراة التي اقيمت في ملعب النفط .رغم المحاولات العديدة لفريق النفط عبر حسام جاد الله ومروان حسين ، الا ان فريق الكرخ حافظ على توازنه مع بعض المحاولات من شهاب رزاق وحسام عبد الكريم، إلا أن النتيجة بقيت على حالها لينتهي الشوط الأول سلبيا.وفي الشوط الثاني اغلق كل منهما المناطق الخلفية على الآخر ولم تنجح محاولاتهما في احراز هدف لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.ورفع النفط رصيده إلى النقطة الثالثة بينما رفع الكرخ رصيده إلى النقطة الثانية.و تمكن فريق الصناعة من تحقيق اول انتصاراته مساء اليوم بعد الفوز على سامراء بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت على ملعب الصناعة .الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني تبادل الطرفان المحاولات واثمرت احداها للصناعة في الدقيقة 81 عبر بشار سعدون ليخطف النقاط الثلاث.ورفع الصناعة رصيده إلى النقطة الرابعة فيما بقي سامراء دون نقاط./ انتهى

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