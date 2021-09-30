"أكوا باور" السعودية تخطط للتوسع في دول جديدة مع مشاريع "فارقة" بالمملكة تشمل نيوم والبحر الأحمر

2021/09/30 | 18:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة "أكوا باور" للطاقة والمياه السعودية، التي يملك صندوق الثروة السعودي 50% منها، إنها تعتزم التوسع في دول جديدة فيما تشارك في بناء مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة.

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