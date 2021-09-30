العراق يغلق جميع مطاراته لنحو 3 أيام

2021/09/30 | 18:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميسن عن قرار غلق مطارات الدولة لنحو 3 أيام.وقالت سلطة الطيران المدني العراقي، في بيان صادر، اليوم: "نبين لمسافرينا وجميع شركات الطيران العاملة في العراق عن غلق جميع المطارات العراقية ( بغداد - النجف الأشرف- …

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