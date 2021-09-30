المجمع الفقهي يدعو إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات “فتوى”

2021/09/30 | 18:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد دعا المجمع الفقهي العراقي، اليوم الخميس، إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أشار الى ان العزوف عن المشاركة إقرار ببقاء الظلم والفساد.

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