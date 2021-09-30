مجلس الوزراء يتخذ قراراً يخص بطاقة التلقيح الدولية

2021/09/30 | 18:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مجلس الوزراء ، اليوم الخميس، تأجيل تطبيق قرار اعتماد بطاقة التلقيح الدولية لتشرين الثاني المقبل.

وقال وزير التخطيط خالد النجم خلال مؤتمر صحفي اعقب جلسة مجلس الوزراء ان “مجلس الوزراء أشاد ببيان المرجعية الرشيدة حول الانتخابات والحكومة المقبلة”، مبينا ان “الحكومة أدت ما عليها بإجراء الانتخابات بموعدها المحدد وفق المعايير الدولية حيث اتخذت إجراءات مناسبة بشأن استخدام موارد الدولة في الدعاية الانتخابية“.

واضاف النجم، ان “الحكومة المقبلة ستلقي على عاتقها مسؤولية النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي“، لافتا الى ان “مجلس الوزراء قرر تأجيل تطبيق قرار اعتماد بطاقة التلقيح الدولية لتشرين الثاني المقبل“.

وتابع ان “نسبة الملقحين ضد كورونا وصلت إلى 20 بالمئة وحصلنا على أكثر من 11 مليون جرعة“، موضحا ان “مجلس الوزراء قرر تخصيص عدد من الأراضي المجاورة للصحن الكاظمي الشريف لتوسعته، كما خول وزارة الصحة لتوريد أجهزة متخصصة بالكشف عن الأمراض السرطانية”.

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