المجمع الفقهي العراقي يوضح رؤيته بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة

2021/09/30 | 18:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بين المجمع الفقهي العراقي، اليوم الخميس، رؤيته للانتخابات البرلمانية في 10 تشرين الاول المقبل.

وقال المجمع في بيان، ان “كان لزاما علينا في المجمع الفقهي العراقي ومن منطلق المسؤوليتين الشرعية والوطنية وبما تمليه صفته المرجعية ومكانته الدينية ان يبين رؤيته لابناء شعبنا فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة في 10/ تشرين الاول /2021 وفق النقاط الاتية”.

فيما يلي نص البيان:-

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