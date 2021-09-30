تحقيق صادم يكشف تفاصيل هجوم على نقطة أمنية في كركوك: انتقام لاغتصاب فتاة!

2021/09/30 | 18:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلط تحقيق لموقع "ميدل إيست آي"، الخميس، الضوء على حادثة مقتل عدد من الضباط وعناصر الشرطة في كركوك مساء 4 أيلول الجاري، كاشفا عن تفاصيل صادمة عن الجهة التي نفذت الهجوم والسبب الذي دعاها إلى هذا "الانتقام".

وبحسب التحقيق الذي تابعه NRT اليوم، (30 ايلول 2021)، فان الروايات الرسمية بالقاء اللوم على داعش في الهجوم هي محاولة لاخفاء الحقيقة والتستر على ضابطي شرطة قاما باغتصاب فتاة مراهقة بالتناوب، وان من نفذ الهجوم على نقطة الحراسة هم من القرية وكان من بينهم إخوة الفتاة وأبناء عمومتها.

وفيما يلي نص التقرير:-

كان الوقت متأخرا في 4 أيلول / سبتمبر عندما اندلعت أنباء عن هجوم مميت على مركز حرس للشرطة بالقرب من بلدة الرشاد في محافظة كركوك.

بحلول اليوم التالي، بدأت تظهر تفاصيل حول الحادث.

وتحدث بيان رسمي للوحدة الإعلامية التابعة لقوات الأمن العراقية عن اشتباكات بين الشرطة الاتحادية وعصابات داعش.



وقال قادة عسكريون في بغداد للصحفيين إن كل من في موقع الحراسة قتلوا في معركة بالأسلحة النارية بعد نفاد الذخيرة.

أخبر ضباط الشرطة الفيدرالية "موقع ميدل إيست" أن ما لا يقل عن 12 عنصرا من الفوج الثاني - اللواء 19 / الفرقة الخامسة قد لقوا مصرعهم.

كان تسعة منهم في الخدمة في مركز الحراسة.



قتل ثلاثة آخرون وأصيب ستة آخرون في تفجيرين على جانب الطريق مما حال دون وصول تعزيزات إلى مكان الهجوم.

لطالما كان الريف الجنوبي الغربي الوعر وذو الكثافة السكانية المنخفضة لمحافظة كركوك نقطة ساخنة لقوات الأمن العراقية.

وظلت مخبأً لهم حيث تمكن مقاتلو داعش من إعادة تجميع صفوفهم وشن كمائن منذ أن فقدوا السيطرة على مناطق واسعة في شمال وغرب العراق في عام 2017.

لكن تحقيق ميدل إيست آي ، بناء على مقابلات مع قوات الأمن والمسؤولين على الأرض في محافظة كركوك وبغداد ، تحدى الروايات الرسمية عن الهجوم.

وكشف عن تستر دبره كبار ضباط الشرطة والقادة العسكريين لإخفاء ما حدث بالفعل في تلك الليلة من خلال إلقاء اللوم على تنظيم داعش في الهجوم.

وبدلا من ذلك ، علم الموقع أن الهجوم نفذ من قبل قرويين عازمين على الانتقام من اغتصاب مزعوم من قبل ضابطي شرطة في مركز الحراسة.

كانوا نائمين

وان التقارير التي تفيد بأن ضباط الشرطة قتلوا في معركة بالأسلحة النارية غير صحيحة.

في الواقع، وفقا للمصادر المشاركة في تحقيق الشرطة نفسها، قتل الضباط - قطع بعضهم وتشوه في أسرتهم - دون إطلاق رصاصة بعد أن تمكن مهاجميهم من التسلل إلى مركز الحراسة دون أن يكتشفوا.

قال ضباط الشرطة الفيدرالية المشاركون في التحقيق للموقع إنه لم يبلغ أحد في مركز الحراسة عن الهجوم أو طلب تعزيزات.



عندما وصل المحققون أخيرا إلى مركز الحراسة في اليوم التالي، قالوا إنهم وجدوا صناديق ذخيرة لم يمسها أحد.

وذكر ضابط شرطة كبير في الفرقة الخامسة للموقع: "أظهرت تسجيلات الكاميرا الحرارية أن التسعة كانوا نائمين عندما وقع الهجوم".

وأكمل إنه حتى ضابط الشرطة الذي كان من المفترض أن يراقب لقطات الكاميرا الحرارية من مكان بعيد كان نائما وقت الهجوم.

وأضاف: "قتل رجالنا بسبب الإهمال والتهور، وليس بسبب نقص الذخيرة".

وقالت مصادر راجعت لقطات الكاميرا للموقع إن الهجوم نفذه ستة رجال مسلحين اقتربوا من مركز الحراسة سيرا على الأقدام.

وتم الإبلاغ عن الهجوم في نهاية المطاف من قبل الشرطة على بعد بضعة كيلومترات من صوت إطلاق النار.

بعد ذلك أرسل قادة الفرقة الخامسة قوة دعم أصيبت بانفجار عبوة ناسفة على بعد كيلومترين من نقطة الحراسة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة ستة.

كما أصابت قوة دعم ثانية بقنبلة.



وعلى الرغم من عدم وقوع إصابات، قرر القائد العودة إلى القاعدة.

ولم يتوصل المحققون إلى نتيجة ما إذا كانت التفجيرات مرتبطة بشكل مباشر بالهجوم على نقطة الحراسة.



حيث غالبا ما يقوم مسلحو داعش بزرع المتفجرات على الطرق التي تستخدمها قوات الأمن، خاصة في المناطق النائية حول الرشاد.

لكن وفقا لمصادر كان كل شخص في موقع الحراسة قد مات بالفعل.

وقبل ثلاثة أيام من الهجوم ، كانت فتاة مراهقة ترعى الماشية في مكان قريب.



فهناك العشرات من القرى الريفية الصغيرة في المنطقة، وأشار الموقع إلى انه لم يذكر اسم القرية التي تنتمي إليها الفتاة بسبب حساسية القضية.

وبحسب ضابط شرطة كبير مطلع على التحقيق في الهجوم ، لاحظ ضابطا شرطة في مركز الحراسة عصر ذلك اليوم مع الفتاة التي كانت بمفردها وفي منطقة مهجورة.

وأفاد الضابط بإنهم أجبروا الفتاة على مرافقتهم "وتناوبوا على اغتصابها".



وأكدت مصادر عديدة تفاصيل الحادث لموقع ميدل إيست آي.

وقال ضابط شرطة كبير للموقع، ان أولئك الذين نفذوا الهجوم على نقطة الحراسة هم من القرية.



وكان إخوة الفتاة وأبناء عمومتها هم الذين نفذوا العملية".

وخلص المحققون إلى أن المهاجمين علموا بهويتي ضابطي الشرطة اللذين كانوا يبحثون عنهما ، بالإضافة إلى اثنين آخرين اتهموهما بالتورط في التستر على الحادث.

وتم فصل هؤلاء الأربعة في غرفة نوم نقطة الحراسة عن ضباط الشرطة الخمسة الآخرين ، الذين تم إيقاظهم وساروا تحت تهديد السلاح إلى الفناء بالخارج.

وقال ضابط شرطة مشارك في التحقيق للموقع ما رأيناه كان مروعا ووحشيا".



"حاول المهاجمون محاكاة أسلوب داعش ، لكنهم لم ينجحوا تماما".

ووفقا لمصادر ميدل إيست آي ، فقد تم قطع رأس ضابطي الشرطة اللذين تم التعرف عليهما على أنهما مهاجمي الفتاة في أسرتهما.



كما قطعت أعضائهم التناسلية.

كما قتل ضابطا الشرطة المتهمان بالتستر على الاغتصاب حيث كانا نائمين.



وتم تحطيم رأس أحدهم بحجر ولم تذكر مصادر موقع ميدل إيست آي كيف قتل ضابط الشرطة الآخر.

ويعتقد المحققون أن المهاجمين لم ينووا قتل عناصر الشرطة الخمسة المتبقين.

قال أحد الضباط: "لكن الأمور خرجت عن السيطرة".



قال إن أحد المهاجمين "غضب" ، وفتح النار وقتلهم جميعا.

وداهمت قوات الأمن قرية المهاجمين بعد بضعة أيام، لكن جميع الرجال المشتبه في تورطهم قد فروا.



وقالت مصادر محلية لموقع ميدل إيست آي إن الفتاة وعائلتها قرروا عدم تقديم شكوى ضد الشرطة.

بعد الهجوم ، أصدرت قيادة الفرقة الخامسة وقيادة العمليات العسكرية المشتركة أوامر بإلقاء اللوم على داعش في الهجوم على نقطة الحراسة، وفقا لضباط في بغداد وكركوك تحدثوا إلى موقع ميدل إيست آي، وان العديد من المتورطين في الرد الفاشل على الهجوم هم الآن رهن الاحتجاز العسكري في بغداد.

واتهم الشرطي المسؤول عن الكاميرا الحرارية بالإهمال. ويواجه قائد الفوج الثاني ورئيس أركان الفرقة الخامسة ونائب القائد الذي قاد قوة الدعم الثانية التي عادت إلى الوراء تهما تتعلق "بعدم قدرتهم على إيصال الدعم إلى الموقع المهاجم في الوقت المناسب"، بحسب ضابط من الفرقة الخامسة.

ولم تعترف الشرطة الفيدرالية حتى الآن بمزاعم الاغتصاب ضد ضباطها والتي أدت إلى الهجوم.



ولا تزال التحقيقات جارية تحت إشراف جهاز المخابرات ومكتب القائد العام للقوات المسلحة لكن المصادر قالت إن الاعتراف العلني غير مرجح.

كما سلط الهجوم الضوء على المخاوف بشأن الكفاءة المهنية والروح المعنوية لقوات الشرطة.

يقول كبار ضباط الشرطة، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن سنوات القتال ضد تنظيم داعش، والتي لم يتم خلالها تعويض الخسائر في القوة البشرية والمعدات بشكل كاف، أدت إلى توسيع نطاق قواتهم إلى ما بعد نقطة الانهيار.

وأوضح أحد كبار الضباط لموقع ميدل إيست آي إن بعض قادة الفرق أجبروا على إنفاق الأموال المخصصة للطعام على الوقود بدلا من القيام بدوريات.

وبين إن العمليات الأمنية للفرقة تعرضت للخطر أيضا بسبب نقص الأموال لتجنيد عملاء استخبارات - لكن شكاواه إلى وزارة الداخلية لم تلق آذانا صاغية.

وقال أحد قادة الشرطة لموقع ميدل إيست آي: رجالنا مرهقون.



لقد انتقلوا من معركة إلى أخرى لسنوات، نحن جميعا في موقع دفاعي الآن.



كل شيء يبدو قاتلا بالنسبة لنا".

بعد أيام قليلة من الهجوم الدامي على نقطة الحراسة ، قام اللواء حيدر يوسف المطواري قائد الفرقة الخامسة بتفتيش مفاجئ منتصف الليل لعشرات نقاط الحراسة قرب الرشاد.

أخبر الضباط موقع ميدل إيست آي أنه وجد أن معظم من يفترض أن يكونوا في الخدمة كانوا إما نائمين أو مشتتين بسبب هواتفهم المحمولة.

قال ضابط شرطة كبير في المنطقة لموقع ميدل إيست آي: النوم هو الذي يقتل رجالي، واحدا تلو الآخر، وبعضهم لم يشعر بوصول القائد ورفاقه حتى أخرجوه من سريره".

وتحدث موقع ميدل إيست آي إلى المطواري وسأله عن جميع المزاعم الواردة في هذا التقرير، وقال: لا تعليق.

وذكر اللواء خالد المهنا، المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، لموقع ميدل إيست آي: أنا آسف، نحن لا نتعامل مع الشائعات".

طلب موقع ميدل إيست آي أيضا من قيادة العمليات المشتركة للتعليق، لكنه لم يتلق ردا حتى وقت نشر التقرير.

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