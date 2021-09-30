مجلس الوزراء يتخذ قرارا بشأن الصحن الكاظمي في بغداد

2021/09/30 | 18:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الوزراء، الخميس، تخصيص عدد من الاراضي المجاورة للصحن الكاظمي من اجل توسعته، ويقرر تاجيل تطبيق قرار اعتماد بطاقة التلقيح الدولية.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم (30 ايلول 2021)، ان "المجلس قرر في اجتماعه تأجيل تطبيق قرار اعتماد بطاقة التلقيح الدولية الى شهر تشرين الثاني المقبل".

واضاف، ان المجلس "أشاد ببيان المرجعية الرشيدة حول الانتخابات والحكومة المقبلة، وقرر تخصيص عدد من الأراضي المجاورة للصحن الكاظمي الشريف لتوسعته".

واوضح البيان، ان "المجلس خول أمانة بغداد صلاحية التفاوض لتنفيذ مشروع الأتمتة"، مؤكدة ان "الحكومة أدت ما عليها بإجراء الانتخابات بموعدها المحدد وفق المعايير الدولية الحكومة واتخذت إجراءات مناسبة بشأن استخدام موارد الدولة في الدعاية الانتخابية".

وتابع، ان "الحكومة المقبلة ستلقي على عاتقها مسؤولية النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي".

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