الحكومة تحدد موعد تطبيق قرار اعتماد بطاقة التلقيح الدولية وتكشف نسبة الملقحين

2021/09/30 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، عن نسبة الملقحين ضد كورونا وعدد الجرعات من اللقاح، بينما قررت تأجيل تنفيذ قرار اعتماد بطاقة التلقيح الدولية.

وقال وزير التخطيط، خالد بتال النجم، في المؤتمر الأسبوعي للحكومة، إن "مجلس الوزراء قرر تأجيل تطبيق قرار اعتماد بطاقة التلقيح الدولية لتشرين الثاني المقبل".

وأضاف النجم، أن "نسبة الملقحين ضد كورونا وصلت إلى 20 بالمئة"، لافتا إلى "الحصول على أكثر من 11 مليون جرعة لقاح".

وبخصوص ملف الانتخابات، قال الوزير إن "مجلس الوزراء أشاد ببيان المرجعية الرشيدة حول الانتخابات والحكومة المقبلة"، مشيرا إلى أن "الحكومة أدت ما عليها بإجراء الانتخابات بموعدها المحدد وفق المعايير الدولية".

وأكد، أن "مجلس الوزراء قرر تخصيص عدد من الأراضي المجاورة للصحن الكاظمي الشريف لتوسعته".

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