2021/09/30 | 18:51 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استئناف ذي قار تصدر حكمين لمدة 10 اعوام بحق اثنين من المدانين بتجارة المخدرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/30 | 18:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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