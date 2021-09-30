"خيبة أمل" قطرية وأوروبية إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان

2021/09/30 | 18:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطر والاتحاد الأوروبي يبديان "خيبة أمل" إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان

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