2021/09/30 | 18:59 - المصدر: عين العراق

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الخميس 30 سبتمبر 2021 | 06:55 مساءً

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توجيه من الزراعة بتجهيز فسائل النخيل للمزارعين والمواطنين بأسعار مدعومة

توجيه من الزراعة بتجهيز فسائل النخيل للمزارعين والمواطنين بأسعار مدعومة

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