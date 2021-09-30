فيديو.. وليمة لمرشحي الكتلة الصدرية بحضور الصدر

2021/09/30 | 19:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اظهر مقطع مصوّر، الخميس، تجمع مرشحي الكتلة الصدرية بحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على وليمة طعام.

قناة "ناس" على تلكرام..



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ويبين المقطع الذي اطلع عليه "ناس"، (30 أيلول 2021)، تجمع عدد من مرشحي ومرشحات الكتلة الصدرية على وليمة طعام، يتخللهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

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