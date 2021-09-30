2021/09/30 | 19:04 - المصدر: بي بي سي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حفل إليسا الأول في بغداد يثير انقساما بين العراقيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع بي بي سي الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/30 | 19:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع بي بي سي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حفل إليسا الأول في بغداد يثير انقساما بين العراقيين) نشر أولاً على موقع (بي بي سي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حفل إليسا الأول في بغداد يثير انقساما بين العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي بي سي).