2021/09/30 | 19:04 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شوربة وتمر وخبز.. الصدر يضيف مرشحي الكتلة الصدرية (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/30 | 19:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شوربة وتمر وخبز.. الصدر يضيف مرشحي الكتلة الصدرية (فيديو)) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شوربة وتمر وخبز.. الصدر يضيف مرشحي الكتلة الصدرية (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).