مجلس الوزراء يقرر تأجيل تطبيق قرار اعتماد بطاقة التلقيح الدولية

2021/09/30 | 19:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قرر مجلس الوزراء العراقي، تأجيل تطبيق قرار اعتماد بطاقة التلقيح الدولية الى تشرين الثاني المقبل.ونص قرار مجلس الوزراء الخاص بالشهادة الدولية، على إلزام العراقيين المسافرين لخارج العراق كافة، بإبراز الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد-19، بدءاً من 1 تشرين الثاني2021، إضافة إلى متطلبات الدول المراد السفر إليها.ويستثنى من ذلك من …

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