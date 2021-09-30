2021/09/30 | 19:05 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اتخذ مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية تتخذ 9 قرارات جديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الأسبوعية، اليوم الخميس، 9 قرارات
جديدة، اثنان منها يتعلق بجائحة كورونا
والواقع الصحي في البلاد.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقته
وكالة نون الخبرية، انه ترأس
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية تتخذ 9 قرارات جديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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