الحكومة العراقية تتخذ 9 قرارات جديدة

2021/09/30 | 19:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذ مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته

الأسبوعية، اليوم الخميس، 9 قرارات

جديدة، اثنان منها يتعلق بجائحة كورونا

والواقع الصحي في البلاد.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، انه ترأس

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