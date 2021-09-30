بتال : المطالبة ببطاقة التلقيح الدولية ستؤجل لغاية الاول من تشرين الثاني المقبل / موسع

2021/09/30 | 19:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير التخطيط خالد بتال ان المطالبة ببطاقة التلقيح الدولية ستؤجل لغاية الاول من تشرين الثاني المقبل.وقال في المؤتمر الصحفي الاسبوعي ان : الموقف الوبائي في تدني في ظل الاقبال الكبير على اخذ اللقاح والذي بلغ 20 % من المواطنين.واضاف بتال ان : مجلس الوزراء وافق على توريد اجهزة للكشف عن الامراض السرطانية وتوزيعها في عموم البلاد .مبينا ان المجلس وافق على توسعة الصحن الكاظمي.واشار الى ان المجلس قرر تخويل وزير المالية للتوقيع مع المؤسسات الدولية لتمويل بعض المشاريع الاستثمارية.واوضح بتال ان : رئيس مجلس الوزراء سيبدأ من الغد الاشراف المباشر على عملية الامن الانتخابي وهذا دليل على جدية الحكومة لاجراءها وفق المعايير الدولية .واشاد المجلس / حسب بتال/ برسالة المرجعية الدينية العليا الخاصة بالانتخابات وحث الناخبين على اختيار من يمثلهم.وتابع ان : المجلس قرر تشكيل لجان خاصة في كل محافظة لمتابعة الامور الخاصة بالانتخابات وتوفير الاجواء المناسبة مع التركيز على عدم استخدام موارد الدولية في الدعاية الانتخابية واستغلال حاجة الناس عبر اطلاق الوعود بالتعيين وغيرها.واعلن بتال ان : المجلس رفع توصية لرئيس الجمهورية باقرار عفو للمسجونين من الاطفال والنساء والأحكام البسيطة وضمن صلاحياته.ونوه الى ان : التزامات الدولة باقية كما هي واي حكومة قادمة تكون ملتزمة بالاتفاقيات الموقعة من الحكومة الحالية مع دول العالم. واعلن بتال ان : الحكومة دستوريا ستنتقل الى تصريف الاعمال يوم حل البرلمان وستكون كاملة الصلاحية في تصريف الاعمال اليومية دون ان تدخل باتفاقيات ومشاريع جديدة.وشدد على ان : الحكومة تقدم الدعم الكامل لمفوضية الانتخابات بالتعامل القانوني مع اي مرشح لحوزته بطاقات انتخابية./انتهى3

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