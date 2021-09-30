2021/09/30 | 19:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 31TBMmftjMo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مفوضية الانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا لوضع اللمسات الاخيرة قبيل موعد الاقتراع) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مفوضية الانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا لوضع اللمسات الاخيرة قبيل موعد الاقتراع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).