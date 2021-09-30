2021/09/30 | 19:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشف موقع Tech Crunchعن إطلاق موقع ”فيسبوك“ عددًا من المنتجات الجديدة، من ضمنها الدردشات الجماعية عبر التطبيقات، حيث ستمكن الخاصية الجديدة المستخدمين من بدء محادثات جماعية بين جهات الاتصال على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “فيسبوك” يطلق خاصية محادثات جماعية بين “إنستغرام” و”مسنجر” المركز الخبري الوطني.

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