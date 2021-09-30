مواكب الحكم المدني.. مظاهرات في السودان لدعم الانتقال الديمقراطي

2021/09/30 | 19:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك سوادنيون في مظاهرات بالعاصمة الخرطوم، الخميس، لدعم عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد، بعد تصاعد التوتر بين المكون المدني والعسكري في مجلس السيادة.

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