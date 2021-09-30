الحكومة العراقية تعلن الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة العيد الوطني

2021/09/30 | 19:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت حكومة العراق عن منح إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة العيد الوطني.وأوضحت الحكومة، في بيان صادر، اليوم الخميس، أنه تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل احتفاءً بالعيد الوطني لجمهورية العراق.

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