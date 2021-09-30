2021/09/30 | 19:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في شرطة ديالى، الخميس، بانتحار عاملة خدمة اجنبية داخل المنزل الذي تعمل فيه بعد تلقيها خبر وفاة والدتها وسط بعقوبة.

وقال مصدر في شرطة ديالى لـ NRT عربية اليوم (30 ايلول 2021) ان "عاملة خدمة تحمل الجنسية الأوغندية، انتحرت داخل المنزل الذي تعمل فيه وسط بعقوبة".

وأضاف أن "التحقيقات الأولية تفيد بأن العاملة شنقت نفسها بواسطة السلم بعد تلقيها خبر وفاة والدتها وتأثرها نفسيا."

وبين ان الحادث وقع في منطقة بعقوبة الجديدة والعاملة من تولد1994 وهي حسب التحقيقات كانت تعاني من حالة نفسية وتم نقل الجثة للطب العدلي الوفاة اسمها (جوي كاتاكو)."

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: انتحار عاملة خدمة اوغندية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: انتحار عاملة خدمة اوغندية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).