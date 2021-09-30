القضاء الفرنسي يتهم أردنيا بـ

2021/09/30 | 19:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتُّهم أردني، عمل لحساب مصنع لافارج في سوريا، بـ"تمويل الإرهاب" في باريس، في إطار تحقيق قضائي يتعلق بنشاط المجموعة حتى العام 2014 في هذا البلد على ما أفاد مصدر قضائي، تأكيداً لمعلومات نشرتها مجلة "لوبس" الفرنسية.

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