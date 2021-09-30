الخطوط الجوية توقف جميع رحلاتها الداخلية والخارجية اعتباراً من يوم 9 أكتوبر

2021/09/30 | 19:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بينت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الخميس، أن جميع رحلاتها الداخلية والخارجية ستتوقف، اعتبارا من السبت المصادف 9 تشرين الأول.

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وذكرت وزارة النقل في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (30 أيلول 2021)، "تود ادارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ان تستري انتباه المسافرين الكرام الى ان جميع رحلاتها الداخلية والخارجية سيتم ايقافها استنادا الى التعليمات الصادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء اعتبارا من مساء يوم السبت 9 تشرين الاول في جميع المطارات العاملة في العراق وسيتم اعادة استئناف الرحلات صباح يوم الاثنين الموافق 11 تشرين الاول لذا اقتضى التنويه".

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