القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في جلسته اليوم

2021/09/30 | 19:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، جلسته الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي، بحث فيها تطورات الأوضاع في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث أصدر القرارات والتوصيات بشأنها.وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ثمّن الكاظمي في مستهل الجلسة، موقف المرجع السيستاني الداعم للمشاركة الفاعلة بالانتخابات، وعده …

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