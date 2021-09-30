2021/09/30 | 19:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس، أن جميع رحلاتها الداخلية والخارجية ستتوقف، اعتبارا من السبت المقبل.وذكرت وزارة النقل في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني”، “تود ادارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخطوط الجوية: جميع رحلاتنا ستتوقف بدءاً من مساء السبت المقبل المركز الخبري الوطني.

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