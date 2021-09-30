(29) اصابة فقط.. بعد اجراء (11500) مسحة (PCR) واختبار كورونا السريع خلال زيارة الأربعين

2021/09/30 | 19:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة الصحة والتعليم الطبي في

العتبة الحسينية المقدسة، عن عدد

الإصابات المؤكدة للفحوصات التي أجريت

للزائرين في مركز تابع لها خلال زيارة

الأربعين.

وقال رئيس الهيئة الدكتور ستار الساعدي

في تصريح صح

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