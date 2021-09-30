التغييرات الغذائية الستة لتقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية

2021/09/30 | 19:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

يمكن أن يزيد النظام الغذائي غير الصحي من احتمال الإصابة بسكتة دماغية، لذلك من المهم إجراء بعض التغييرات الغذائية الرئيسية لمنع هذه الحالة التي تهدد الحياة.

وقد يحتاج المريض بعد الإصابة بسكتة دماغية، إلى جراحة وأدوية خاصة، ويمكن أن يُصاب بمشاكل دماغية طويلة الأمد.



ولا يمكن دائما منع السكتة الدماغية، ولكن يمكن تقليل خطر الإصابة بهذه الحالة الصحية الخطيرة بشكل كبير عن طريق تغيير نمط الحياة، بما في ذلك اتباع نظام غذائي صحي.

ولا يتعين عليك اتباع نظام غذائي مثالي لتقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية، وما عليك سوى إجراء تعديلات صغيرة على نظامك الغذائي.

وإلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وعدم التدخين وتقليل الكحول، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي صحي إلى تقليل فرص الإصابة بالسكتة الدماغية بشكل كبير.

ويشير موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) إلى أنه إذا أصبت بسكتة دماغية في الماضي، فإن هذه الإجراءات لها أهمية مضاعفة لأنك معرض لخطر الإصابة مرة أخرى".

وأوضحت جمعية Stroke Association: "إن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم والسيطرة على مرض السكري".

وفي ما يلي التغييرات الستة في النظام الغذائي التي يجب إجراؤها لتقليل المخاطر، وفقا لجمعية Stroke Association.

المزيد من الفاكهة والخضروات

لا يتعلق الأمر بتقليل الوجبات السريعة، فزيادة تناول الفاكهة والخضروات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأوضحت الجمعية: "الفاكهة والخضروات مصادر مهمة للفيتامينات والمعادن.



ويجب أن تهدف إلى تناول خمس حصص من الفاكهة والخضروات كل يوم".

ويوصي بعض الخبراء بالأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل البطاطا الحلوة والبيضاء والموز والطماطم والخوخ والبطيخ أو الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل السبانخ للوقاية من السكتة الدماغية.

لا تساعدك الألياف فقط على الشعور بالشبع لفترة أطول وتساعد على الهضم والوقاية من الإمساك، ولكنها أيضا يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسكتة دماغية.

وقالت الجمعية البريطانية: "الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف تساعد على تقليل كمية الكوليسترول في الدم.



وعند اختيار الأطعمة النشوية، اختر الحبوب الكاملة أو الأرز البني أو الحبوب مثل ك****ي القمح الكامل"

بروتين صحي

يلعب البروتين العديد من الأدوار الحاسمة في الجسم، مثل تعزيز عملية نقل الأكسجين حول الجسم في الدم.

ويمكن أن يؤدي تناول الدهون المشبعة إلى رفع نسبة الكوليسترول لديك، لذا حاول تقليل كمية الدهون المشبعة التي تتناولها واختر البروتينات الصحية مثل قطع اللحم الخالية من الدهون والفاصوليا والعدس.

وأضافت جمعية Stroke Association: "من الجيد تناول حصتين من الأسماك كل أسبوع، وخاصة الأسماك الزيتية مثل الماكريل والسردين أو السلمون، لأنها تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية والتي يمكن أن تمنع تجلط الدم وتخفض ضغط الدم".

وتشمل بعض المصادر النباتية للبروتين التوفو، والفطر، والذرة، وبذور الشيا والصويا.

دهون وسكر أقل

نحتاج جميعا إلى كميات صغيرة من الدهون والسكر في وجباتنا الغذائية، ولكن الإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى مشاكل الوزن التي تزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية.

وحذرت جمعية Stroke Association من أن الأطعمة المقلية بالزبدة أو الزيت أو السمن تحتوي على كميات كبيرة من الدهون.



وتقترح استخدام الزيوت النباتية والمكسرات والزيوت التي أساسها الزيتون بدلا من ذلك.

وتحتوي اللحوم المصنعة والجبن كامل الدسم والكعك والبسكويت المصنّع على الكثير من الدهون المشبعة، لذا حاول الحد من كمياتها في نظامك الغذائي.

ويمكن أن تؤدي المستويات العالية من السكر في العديد من المشروبات الغازية والوجبات الجاهزة والوجبات السريعة إلى زيادة الوزن.

وربما يساعد تناول المزيد من الوجبات الخفيفة المصنوعة منزليا في تقليل السكر في نظامك الغذائي.

ممنوع القلي

الطريقة التي تطبخ بها طعامك لا تقل أهمية عما تأكله.



ويعد التبخير والغليان والشواء أكثر صحة من القلي، لذا حاول استخدام هذه الطرق قدر الإمكان.

والاستمتاع بالأطعمة المقلية كوجبات عرضية وليس كجزء منتظم من نظامك الغذائي.

راقب الملح

يمكن للكثير من الملح أن يرفع ضغط الدم ويجب ألا تتناول أكثر من 6غ (أو ملعقة صغيرة) من الملح يوميا.

وأوضحت جمعية Stroke Association: "إن الكثير من الملح الذي نتناوله مخفي في الأطعمة المصنعة مثل الوجبات الجاهزة ورقائق البطاطس والمكسرات والكعك والبسكويت واللحوم المصنعة.



تجنب إضافة الملح إلى الطعام أثناء الطهي أو على المائدة.



وجرب استخدام الزنجبيل الطازج وعصير الليمون والفلفل الحار أو الأعشاب المجففة والتوابل لإضفاء نكهة على الطعام بدلا من ذلك".

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