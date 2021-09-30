طهران : الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب ألا تصبح ألعوبة بيد الجماعات الإرهابية

2021/09/30 | 19:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ علق رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية محمد إسلامي على"الادعاءات بوجود بقايا تلوث باليورانيوم في منشآت ايرانية" قائلا "الوكالة الدولية يجب ألا تصبح ألعوبة بيد الجماعات الارهابية".وقال إسلامي، اليوم الخميس: "الارهاب الذي يستهدف نشاطاتنا النووية يكيل اتهامات واهية ضدنا بناء على أوراق وصور غير أصيلة من أقمار صناعية".وأضاف "هذه القصص والأساليب لزرع الفتن أصبحت قديمة مشيرا الى ان الوكالة منظمة مستقلة ودولية ويجب ألا تصبح العوبة بيد هذه الجماعات الإرهابية"./انتهى9

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